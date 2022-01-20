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20.01.2022 (17:45)

В армейском корпусе Балтийского флота состоялась тренировка по связи

В армейском корпусе Балтийского флота (БФ) состоялась тренировка по связи, в ходе которой военнослужащие для организации взаимодействия штаба объединения с подчиненными соединениями и воинскими частями развернули полевой узел связи.

Согласно полученной вводной при ведении переговоров было установлено подавление основного канала связи условным противником. После этого связисты поочередно выполнили переходы на резервные каналы: проводной радиорелейный и спутниковый.

Применение новых комплексов связи позволило военнослужащим армейского корпуса в кратчайшие сроки организовать устойчивое соединение с подчиненными подразделениями и с помощью специального шифровального оборудования максимально скрыть переговоры.

Главной целью данных занятий является отработка всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования армейского корпуса с подчинёнными соединениями и воинскими частями.

В рамках плановой тренировки свое мастерство повысили более 200 связистов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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