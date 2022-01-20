20.01.2022 (17:30)

Личный состав отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ принял участие в открытии школы в военном городке Сосновый бор

В военном городке Сосновый Бор, пригороде города Улан-Удэ, после полугодичного ремонта открылась школа № 5, в которой учатся дети военнослужащих, проходящих службу в воинских частях местного гарнизона. В образовательном учреждении заменили все окна, полы, сделали внутреннюю отделку помещений, а также провели новые коммуникации.

С открытием школы ее учеников и учителей поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. Торжественное мероприятие проводилось под музыку военного оркестра войсковой части Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Солист военного оркестра исполнил песню совместно с воспитанниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По окончании торжественной части церемонии открытия для приглашенных гостей учащимися школы была проведена экскурсия. А десантники провели урок мужества, на котором был продемонстрирован фильм «История создания автомата Калашникова». После просмотра школьники испытали свои силы в сборке и разборке автомата АК-74М.

Кроме того, гостям и учащимся школы был продемонстрирован лазерный тир, предназначенный для тренировки навыков стрельбы из стрелкового оружия.

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