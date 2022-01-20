20.01.2022 (17:15)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведено занятие по технической подготовке

В рамках подготовки парашютно-десантных подразделений в парке Тульского гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского прошли плановые занятия по технической подготовке.

Военнослужащие изучили порядок подготовки боевой и специальной техники к применению, алгоритм проверки ее технического состояния в ходе ежедневного и контрольного осмотров.

Начальники автомобильной и бронетанковой служб соединения напомнили личному составу необходимые параметры, зазоры для проверки технического состояния автомобильной и бронетанковой техники.

Также особое внимание было уделено не только на правильность, но и периодичность осмотров техники и на соблюдение требований безопасности при проведении работ.

Кроме того, в ходе занятия были проверены практические навыки военнослужащих по технической подготовке, включающие в себя снятие и установку аккумуляторных батарей, подготовку техники к самовытаскиванию.

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