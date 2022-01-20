20.01.2022 (15:45)

В Оманском заливе проводится совместное российско-китайско-иранское военно-морское учение CHIRU-2022

С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение CHIRU-2022. От российской стороны в нем принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».

Военнослужащие трех стран выполнят артиллерийские стрельбы по морской цели, отработают совместное маневрирование, организацию досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами.

В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учении межфлотской группировки ВМФ.

15 января текущего года отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и приступил к переходу в район проведения учения в Средиземном море. В настоящее время отряды кораблей находятся на переходе Северным морем.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице