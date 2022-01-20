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20.01.2022 (15:30)

В Японском море экипаж подводной лодки «Волхов» ТОФ из подводного положения выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр»

Фото Видео

В Японском море новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район.

В расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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