20.01.2022 (15:30)

В Японском море экипаж подводной лодки «Волхов» ТОФ из подводного положения выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пуск крылатой ракеты «Калибр» экипажем подводной лодки «Волхов» ТОФ из подводного положения в Японском море

В Японском море новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район.

В расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

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