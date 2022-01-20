20.01.2022 (15:30)
В Японском море экипаж подводной лодки «Волхов» ТОФ из подводного положения выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр»
В Японском море новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район.
В расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км.
Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.
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