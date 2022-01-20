20.01.2022 (15:15)

В зонах ответственности всех флотов ВМФ России состоится серия учений

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале в зонах ответственности всех флотов ВМФ России состоится серия учений. Мероприятия боевой подготовки будут проводиться под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения состоятся в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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