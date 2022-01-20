20.01.2022 (16:15)

Военнослужащие ЗВО восстановят РСЗО «Град» для единственного в России музея фейерверков

Военнослужащие гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) приступили к восстановлению реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», которая станет экспонатом расположенного в Москве и единственного в России музея салюта и фейерверков.

В настоящее время военнослужащие проводят замену неисправных деталей и механизмов, устраняют коррозию частей орудий, проводят смазку и покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках вооружения будет подготовлена информация для гостей музея.

Справочно:

Музей салюта и фейерверков открылся в октябре 2017 года – в 50-ю годовщину формирования салютного дивизиона ЗВО. Выставочный комплекс насчитывает более 170 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

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