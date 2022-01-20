20.01.2022 (16:00)

Свыше 8 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО проходят первый отборочный этап конкурсов АрМИ-2022

Свыше 8 тысяч военнослужащих подразделений, воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проходят первый отборочный этап Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

На 9 полигонах объединения ведется отбор в таких конкурсах, как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Инженерная формула», «Полевая кухня», «Рембат», «Мастера автобронетанковой техники», «Военно-медицинская эстафета».

В отборочных этапах задействовано свыше 2 тыс. современных образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении общевойсковой армии Западного военного округа.

Впервые расчеты материально-технического обеспечения армии примут участие в конкурсе «Специальный рывок» со специалистами транспортировки боеприпасов.

До конца июня будут проведены все отборочные этапы. В январе – в воинских частях, в феврале – в соединениях, в марте – в объединениях, в апреле – в военных округах. В мае-июне пройдут всеармейские отборочные соревнования, по итогам которых будут сформированы сборные команды для участия в международных конкурсах АрМИ-2022 в составе команд от Вооруженных Сил Российской Федерации.

Международные состязания пройдут в 15 странах мира. Приглашены сборные из 100 государств. Также военнослужащие общевойсковой армии примут участие совместно с подразделениями железнодорожных войск в новом конкурсе «Стальная магистраль».

Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа.

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