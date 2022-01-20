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20.01.2022 (21:45)

Во всех регионах дислокации войск ЗВО состоялись совместные учения военных полицейских со специалистами медицинской службы

Во всех регионах дислокации войск Западного военного округа (ЗВО) состоялись совместные учения военных полицейских со специалистами медицинской службы. Военнослужащие отрабатывали оказание первой доврачебной помощи при осколочных и пулевых ранениях, а также эвакуацию раненых в стационарные лечебные учреждения. Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 1,2 тыс. военных полицейских и медиков ЗВО.

На одном из этапов учения военные полицейские под контролем военных врачей выполняли реанимационные действия как на условно раненных военнослужащих, так и на специальных манекенах, имитирующих процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время. По итогам проведенных действий каждый военнослужащий получил оценку.

Учения проведены согласно плану боевой подготовки подразделений военной полиции ЗВО и нацелены на всестороннюю подготовленность военнослужащих, обеспечивающих правопорядок и соблюдение воинской дисциплины в военных гарнизонах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Военная полиция
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