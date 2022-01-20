20.01.2022 (19:15)

Специалисты отдельного специального батальона ЗВО проведут поисковые работы в поселке Тельмана Ленинградской области

В поселке Тельмана Ленинградской области специалисты отдельного специального батальона Западного военного округа (ЗВО) проведут поисковые работы на месте ожесточенных боев в период Великой Отечественной войны.

К работам по поиску останков воинов и неразорвавшихся боеприпасов планируется приступить в апреле текущего года – после полного таяния снега и разморозки грунтовых почв. В мероприятиях будет задействовано до 20 человек.

«Наш святой долг найти всех павших защитников Родины и предать их земле с воинскими почестями. Кроме того, важнейшая задача – это безопасность граждан. Неразорвавшиеся снаряды представляют собой огромную угрозу их жизни и здоровью», – сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Поисковые работы включают в себя не только раскопки. Это комплекс мероприятий, состоящий из поисковых экспедиций, церемоний захоронения воинов после установления личностей погибших совместно с органами внутренних дел, извлечение, транспортировка и уничтожение неразорвавшихся мин и снарядов.

Всего в 2021 году было обнаружено 194 воинских захоронения, из которых выявлено и перезахоронено более 11 тыс. защитников Отечества, в том числе в результате поисковых работ на местности установлены имена 524 воинов. Для Книги Памяти переданы данные на 2953 человека.

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