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20.01.2022 (16:30)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье совершенствуют навыки ведения боя в ночных условиях

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялись практические занятия по огневой подготовке в ночных условиях.

Перед тем как выйти на огневой рубеж военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила стрельбы ночью.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Также личный состав отработал скрытное перемещение, обустройство и маскировку огневых позиций. Особое внимание на занятии уделили умению быстро ориентироваться на поле боя ночью.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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