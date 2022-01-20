20.01.2022 (16:30)
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье совершенствуют навыки ведения боя в ночных условиях
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялись практические занятия по огневой подготовке в ночных условиях.
Перед тем как выйти на огневой рубеж военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила стрельбы ночью.
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
Также личный состав отработал скрытное перемещение, обустройство и маскировку огневых позиций. Особое внимание на занятии уделили умению быстро ориентироваться на поле боя ночью.
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