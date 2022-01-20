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20.01.2022 (15:00)

Комиссия ВКС проинспектировала выполнение военно-политического и морально-психологического обеспечения военнослужащих дальней авиации

В Саратовской области рабочая комиссия Воздушно-космических сил под руководством полковника Игоря Казьмина провела комплексную проверку выполнения военно-политического и морально-психологического сопровождения военнослужащих авиационного полка дальней авиации.

В течение двух дней рабочая группа проверила правильность ведения установленной документации, а также выполнение распорядка дня военнослужащими. С личным составом всех категорий были проведены беседы и анонимное анкетирование на тему личных вопросов.

Особое внимание уделялось материально-техническому обеспечению личного состава, включая организацию питания в столовых и выдачу вещевого имущества.

В рамках проводимых совместных занятий каждый военнослужащий мог задать интересующий его вопрос и получить компетентную консультацию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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