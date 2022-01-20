20.01.2022 (14:00)

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки военной продукции, в ходе которого были подведены итоги приёмки и поступления в войска в 2021 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов военной и социальной инфраструктуры.

Как отметил Министр обороны, в минувшем году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, организована надежная и надлежащая работа предприятий промышленности и органов военного управления, обеспечены заданные темпы выполнения гособоронзаказа.

По заявлению главы военного ведомства, в 2021 году Вооружённые Силы Российской Федерации получили более 5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, среди них:

900 боевых бронированных машин;

3 современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооружённый баллистическими ракетами «Булава»;

4 надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения;

151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолётов, 29 вертолётов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами;

4 модернизированных ракетоносца Ту-95МС;

3 береговых ракетных комплекса «Бастион»;

зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»;

зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Кроме того, завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31И(К) с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Таким образом, по информации Министра обороны, оснащённость армии и флота современным вооружением превысило 70% и составило 71,2%, а стратегических ядерных сил — до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

«Отмечу, что она интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований», — добавил генерал армии Сергей Шойгу.

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Касаясь вопроса строительства объектов для нужд Вооружённых Сил, глава военного ведомства сообщил, что в 2021 году построено и передано в эксплуатацию 3030 зданий и сооружений.

В приоритетном порядке реализованы мероприятия в рамках Государственной программы вооружения.

Возведено более 690 объектов сил и средств ядерного сдерживания.

Оборудованы места для размещения поступающих в войска вооружения и техники.

В интересах РВСН поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях.

Мероприятия продолжаются в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске, Тейково и других регионах.

В рамках развёртывания Единой космической завершено строительство сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта.

Кроме того, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, инфраструктуры арктической группировки.

Реализация мероприятий в военных округах и на Северном флоте позволила:

обеспечить размещение личного состава и военной техники на фондах жилой и парковой зон военных городков;

улучшить материально-техническую базу учебных заведений Министерства обороны;

повысить качество жилищных условий и медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей.

«Все задачи, поставленные перед военно-строительным комплексом в 2021 году, выполнены в полном объёме, — подчеркнул Министр обороны. — Таким образом, системный подход к реализации запланированных мероприятий позволил обеспечить качественное развитие Вооружённых Сил».

В продолжение мероприятия с докладами выступили заместители Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и Тимур Иванов.

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Подводя итоги Единого дня приемки военной продукции, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что оснащённость Вооружённых Сил новейшими образцами военной техники позволяет обеспечить военную безопасность Российской Федерации и гарантированную защиту её национальных интересов.

«Президентом России поставлена задача к концу года довести уровень современности образцов вооружения, военной и специальной техники до 72,7%. Для её выполнения необходимо продолжить практику заключения долгосрочных контрактов с опережающим финансированием по всем основным видам вооружении, включая высокотехнологичное оружие», — сказал глава военного ведомства.

Помимо этого, Военно-строительному комплексу предстоит ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений по ключевым направлениям развития инфраструктуры войск (сил) в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018–2027 годы и государственным оборонным заказом.

«Контроль на местах за качеством работ поручить соответствующим приёмочным комиссиям. Общий контроль за реализацией мероприятий по строительству возложить на Национальный центр управления обороной. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию плана капитального строительства Министерства обороны в 2022 году», — дал указания Министр обороны.

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