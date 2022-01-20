20.01.2022 (13:45)

В Приднестровье с российскими военнослужащими состоялось занятие по вождению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие по вождению боевых машин. Практической части мероприятия предшествовали инструктажи и изучение теории, а также сдача зачетов по Правилам дорожного движения.

Всего в занятии было задействовано около 30 водителей, которые отрабатывали вождение на БТР и БРДМ. Военнослужащие преодолевали маршрут протяженностью 5 км, включающий в себя такие препятствия как проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъёмы и спуски. Особое внимание уделяли военнослужащим, недавно ставшим на должности водителей.

Занятие по вождению боевых машин провели на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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