20.01.2022 (12:30)

Специалисты материально технического обеспечения ЗВО завершили транспортировку танка БТ-7А в подмосковный парк «Патриот»

Специалисты соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) завершили транспортировку танка БТ-7А в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

Перевозка боевой машины времен Великой Отечественной войны осуществляется на расстояние свыше 700 км седельным тягачом КамАЗ в сопровождении военной автоинспекции ЗВО.

После завершения всех реставрационных и ремонтных работ танк займет почетное место среди экспонатов парка «Патриот». Специалисты восстановят в точности утерянные элементы его брони и внутреннего убранства.

«Всего на территории соединений и воинских частей округа создано 73 парка «Патриот», где регулярно с соблюдением противоэпидемических мер проводятся мероприятия военно-патриотической направленности. В 2022 году будет сформировано еще пять парков», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Справочно:

Танк БТ-7А (танк артиллерийской поддержки), экипаж 3 чел. Имеет башню увеличенного размера с 76-мм пушкой КТ и три пулемета. Первый прототип танка был построен в 1934 году. Серийно выпускался до 1940 года, эксплуатировался в войсках до 1945 года.

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