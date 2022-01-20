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20.01.2022 (12:15)

В Подмосковье в преддверии своего профессионального праздника инженеры ЗВО приняли участие в учении

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В Московской области инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактико-специальном учении. Мероприятие приурочено к 321-й годовщине со дня основания инженерных войск.

Порядка 10 подрывных команд произвели работы по освобождению рек от льда. Для подрыва льда было использовано более 75 кг тротила. Для наведения переправы были использованы плавающие транспортеры, буксирно-моторные катера и понтонно-мостовой парк. Переправа была организованна для переброски автомобильной и гусеничной техники.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие с помощью собак минно-розыскной службы и индукционного миноискателя ИМП-2 проверили и очистили порядка семи километров дорог.

Всего в учении было задействовано более 600 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники инженерных подразделений танковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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