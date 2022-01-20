20.01.2022 (12:00)
Офицеры Псковского гвардейского соединения ВДВ провели встречу со студентами областного агротехнического колледжа
В рамках агитационной деятельности, проводимой командованием Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по комплектованию воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, в Псковском областном агротехническом колледже прошла встреча военнослужащих соединения со студентами выпускного курса.
В ходе мероприятия офицеры соединения и областного пункта набора на контракт рассказали об условиях прохождения службы в Псковском соединении, социальных льготах и гарантиях военнослужащего. Затем студентам был продемонстрирован видеофильм о соединении, его боевом пути, славных традициях.
По окончании встречи, офицеры соединения ответили на все интересующие вопросы.
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