20.01.2022 (11:45)
В Сибири в крещенских купаниях приняли участие около 4 тыс. военнослужащих ЦВО и членов их семей
В Сибири в крещенских купаниях приняли участие около 4 тыс. военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) и членов их семей.
Места для купаний были оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Для переодевания и обогрева военнослужащих предусмотрены палатки, в которых поддерживалась постоянная температура и были установлены термосы с горячим чаем.
Во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей объединения в праздник Крещения Господня прошли праздничные богослужения.
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