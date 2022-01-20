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20.01.2022 (11:45)

В Сибири в крещенских купаниях приняли участие около 4 тыс. военнослужащих ЦВО и членов их семей

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В Сибири в крещенских купаниях приняли участие около 4 тыс. военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) и членов их семей.

Места для купаний были оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Для переодевания и обогрева военнослужащих предусмотрены палатки, в которых поддерживалась постоянная температура и были установлены термосы с горячим чаем.

Во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей объединения в праздник Крещения Господня прошли праздничные богослужения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Религия
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