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20.01.2022 (11:30)

Морские пехотинцы Черноморского флота отразили высадку морского десанта условного противника

В Крыму на полигоне Опук с подразделениями морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) состоялось двустороннее тактико-специальное учение, в ходе которого военнослужащие отработали оборону морского побережья и отражение высадки морского десанта. Кроме того, десантно-штурмовые подразделения морской пехоты ЧФ выполнили скрытное перемещение в указанный район побережья.

Ранее в бухте Казачья морские пехотинцы провели тренировку по погрузке военной техники и личного состава в твиндек большого десантного корабля «Саратов». Затем подразделения морской пехоты совершили переход морем и высадились на необорудованный участок побережья.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники морской пехоты.

Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская пехота , Южный военный округ , Боевая подготовка
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