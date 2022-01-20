20.01.2022 (10:30)
Личный состав отдельного радиотехнического центра выполнил упражнения учебных стрельб
Личный состав дислоцированного в Воркуте отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении выполнил стрельбу из штатного стрелкового оружия. Офицеры и прапорщики вели огонь из пистолета Макарова на 25 м, а сержантский и рядовой состав из автомата Калашникова на 100 м.
Особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.
По итогам стрельб большинство военнослужащих были оценены на «хорошо» и «отлично».
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