20.01.2022 (10:30)

Личный состав отдельного радиотехнического центра выполнил упражнения учебных стрельб

Личный состав дислоцированного в Воркуте отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении выполнил стрельбу из штатного стрелкового оружия. Офицеры и прапорщики вели огонь из пистолета Макарова на 25 м, а сержантский и рядовой состав из автомата Калашникова на 100 м.

Особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.

По итогам стрельб большинство военнослужащих были оценены на «хорошо» и «отлично».

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