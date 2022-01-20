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20.01.2022 (10:15)

Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЮВО совместно с подразделениями ПВО ЧФ отработали перехват низколетящих целей

В Крыму с боевыми расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Южного военного округа (ЮВО) и подразделениями противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) было проведено учение по перехвату низколетящих и малоскоростных целей. Расчеты радиолокационных станций флота и ЗРПК «Панцирь-С» отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Кроме того, военнослужащие выполнили мероприятия по смене огневых позиций и маскировке новых позиционных районов, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники в ходе совершения марша.

Всего в ходе учения было уничтожено более 30 воздушных целей.

Справочно:

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» объединения ВВС и ПВО ЮВО несут боевое дежурство по противовоздушной обороне пунктов базирования подразделений и объектов Черноморского флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Боевая подготовка
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