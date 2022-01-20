Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2022 (08:45)

В ЦВО назначен новый начальник инженерных войск

Командующий войсками Центрального военного округа представил руководящему составу военного округа назначенного начальника инженерных войск полковника Андрея Гандзюка.

Андрей Семенович Гандзюк окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова, затем Военно-инженерную академию и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Последовательно прошел должности от командира инженерно-технического взвода, роты, начальника инженерной службы отдельной воздушно-десантной бригады до заместителя начальника инженерных войск Южного военного округа. Службу проходил в регионах Сибири и на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней с изображением мечей, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова, а также наградами Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Самаре молодое пополнение соединения управления ЦВО впервые сдало нормативы по РХБ защите
Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника в Алтайском крае
Спасатели ЦВО на сборе в Красноярском крае начали подготовку к обеспечению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС»
Военные автоинспекторы ЦВО провели занятие по контраварийному вождению с военнослужащими Челябинского гарнизона

Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Назначения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false