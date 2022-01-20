20.01.2022 (08:45)

В ЦВО назначен новый начальник инженерных войск

Командующий войсками Центрального военного округа представил руководящему составу военного округа назначенного начальника инженерных войск полковника Андрея Гандзюка.

Андрей Семенович Гандзюк окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова, затем Военно-инженерную академию и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Последовательно прошел должности от командира инженерно-технического взвода, роты, начальника инженерной службы отдельной воздушно-десантной бригады до заместителя начальника инженерных войск Южного военного округа. Службу проходил в регионах Сибири и на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней с изображением мечей, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова, а также наградами Министерства обороны Российской Федерации.

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