20.01.2022 (08:30)

Экипажи новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации ЮВО завершили облет поступившей техники

Экипажи новых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», поступивших в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области, завершили облёт авиационной техники.

Вертолеты были перевезены с территории завода-изготовителя в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 на военный аэродром, где произвели их окончательную сборку. Сборку техники осуществили специалисты завода-изготовителя.

Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.

Поступившее в конце прошлого года звено вертолетов Ка-52 завершило формирование эскадрильи разведывательно-ударных вертолетов «Аллигатор соединения армейской авиации ЮВО.

Справочно:

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора».

Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и любое время суток.

Вертолет развивает скорость до 300 км/ч, максимальная высота полета – 5,5 тыс. м, дальность полета – свыше 1100 км, скорость набора высоты – 12 м/с.

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