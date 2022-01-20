20.01.2022 (08:15)

Экипажи «Аллигаторов» ЮВО осваивают навыки сложного пилотажа в Ростовской области

Экипажи многоцелевых боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» бригады армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области приступили к освоению сложных элементов летной подготовки, необходимых при ведении воздушного боя.

Высокие и всепогодные летно-технические характеристики вертолета позволяют пилотам Ка-52 использовать фигуры сложного пилотажа не только в ходе выполнения боевых практических заданий из штатного вооружения, но и при отработке взлетов и посадок для обеспечения неуязвимости от возможного нападения диверсионных групп.

Выполнение подобных маневров позволяет поражать наземные цели, непрерывно кружа вокруг них, а также вести прицельный огонь с огибанием рельефа местности по вертикали и горизонтали. Необходимость выполнения такого способа маневрирования существенно повышает показания живучести вертолета в бою. При этом экипажи могут эффективно поражать любые подвижные и неподвижные объекты условного противника.

Конструкция вертолета спроектирована таким образом, что Ка-52 способен на ходу вести огонь, не меняя траектории полета, развернувшись в сторону цели. Это полностью оправдывает его название «ударный».

К полетам также допускаются молодые летчики, прошедшие специальную летную подготовку, под руководством инструкторов-наставников. Итогом занятий станет выполнение экипажами контрольных упражнений по подтверждению летной квалификации.

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