20.01.2022 (08:00)
Спецназ ЮВО в Краснодарском крае освоил методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника
На полигоне Молькино в Краснодарском крае спецназовцы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) освоили методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника.
По замыслу учения группы спецназа были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника и десантировались с высоты 900 м на современных парашютных системах «Арбалет-2».
В ходе ТСУ военнослужащие выполнили приземление и маскировку парашютов, скрытное выдвижение в заданный район в режиме радиомолчания и захват стратегически важного объекта условного противника.
Спецназовцы на практике отработали приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также элементы ведения боя мобильными группами и обороны важных военных объектов.
В мероприятии приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники.