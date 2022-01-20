20.01.2022 (08:00)

Спецназ ЮВО в Краснодарском крае освоил методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника

На полигоне Молькино в Краснодарском крае спецназовцы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) освоили методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника.

По замыслу учения группы спецназа были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника и десантировались с высоты 900 м на современных парашютных системах «Арбалет-2».

В ходе ТСУ военнослужащие выполнили приземление и маскировку парашютов, скрытное выдвижение в заданный район в режиме радиомолчания и захват стратегически важного объекта условного противника.

Спецназовцы на практике отработали приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также элементы ведения боя мобильными группами и обороны важных военных объектов.

В мероприятии приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники.

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