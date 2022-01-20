20.01.2022 (07:45)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Армении приступили к подготовке к конкурсу «Безопасная среда»

Подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приступили к подготовке к конкурсу «Безопасная среда» Армейских международных игр 2022 года.

Состязания проводятся на полигоне Алагяз в три этапа: в одиночном порядке, между отделениями и в составе взвода.

В зоне условного применения химического оружия и радиационного заражения местности военнослужащие отбирают пробы грунта, растительности и воды для обнаружения источников радиоактивного излучения и типов отравляющих веществ.

Под руководством опытных инструкторов военные химики отрабатывают нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению с препятствиями на современных разведывательных химических машинах.

Также химики-разведчики экипируют военнослужащих внутри военной техники в средства коллективной и индивидуальной защиты, эвакуируют их из горящей военной техники и оказывают первую медицинскую помощь при удушении отравляющими веществами, ожогах и травмах.

К мероприятиям подготовки к конкурсу «Безопасная среда» привлечено более 100 военнослужащих соединения ЮВО, задействовано около 30 единиц военной специальной техники.

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