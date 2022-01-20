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20.01.2022 (07:30)

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО приняли участие в подготовке празднования Крещения Господня

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приняли участие в подготовке к празднованию Крещения Господня.

Возле прихода святого Георгия Победоносца – Главного храма ЮВО, расположенного в Ростове-на-Дону на ул. 339-й Стрелковой дивизии, работники жилищно-коммунальной службы оборудовали для размещения военного оркестра, медицинского пункта, переодевания и чаепития тепловые пушки для обогрева палаток, в которых поддерживается постоянная температура, подведено освещение, организован вывоз твердых и жидких коммунальных отходов.

Всего на территории войсковых храмов соединений и воинских частей ЮВО для крещенских купаний оборудовано около 80 купелей. В крещенских купаниях приняли участие более 40 тыс. военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Религия
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