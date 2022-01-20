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20.01.2022 (07:15)

Ракетчики ЮВО из Кубани совершают марш на полигон Капустин Яр для выполнения боевых пусков ракет

В Краснодарском крае в рамках плановых мероприятий боевой подготовки войск Южного военного округа (ЮВО) по учебной тревоге было поднято ракетное соединение, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М».

Более 400 военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где они примут участие в тактическом учении с боевыми пусками ракет.

В ходе марша по пересеченной местности ракетчикам предстоит отработать не менее 10 учебно-боевых задач, преодолеть зараженные участки местности, развернуть комплексы и нанести условные ракетные ударов по заданным целям.

В полевых занятиях на полигоне, которые продлятся в течение месяца, задействуют около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер-М».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Южный военный округ
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