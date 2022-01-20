20.01.2022 (07:00)

Радиотехнические войска ЮВО обнаружат цели на конкурсе «Воздушные рубежи»

В подразделениях радиотехнических войск армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки боевых расчётов «Воздушные рубежи» Армейских международных игр 2022 года.

Расчетам радиолокационных станций предстоит совершить марш на технике с преодолением зараженных участков местности, выполнить нормативы по развертыванию мобильных радиолокационных станций и обнаружить воздушные цели «противника».

Военнослужащие также совершат проход через дымовую завесу и отразят нападение диверсионных групп условного противника, выполнят стрельбы из штатного оружия, сдадут нормативы по технической, специальной и физической подготовке.

В конкурсе принимают участие около 250 военнослужащих подразделений радиотехнических войск ЮВО, задействовано более 30 единиц специальной техники.

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