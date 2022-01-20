20.01.2022 (06:30)

Православные военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приняли участие в крещенских празднествах

Православные военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приняли участие в крещенских празднествах.

В храме Святой мученицы царицы Александры на территории военного городка «Большая крепость» помощником командира по работе с верующими военнослужащими российской военной базы в Армении Артемием Эмке было проведено праздничное торжественное богослужение.

Накануне праздника желающие прошли обряд крещения в храме Патриаршего подворья г. Гюмри. Также протоиерей Артемий Эмке совершил обряд освящения купели военной базы, после чего обратился к присутствующим офицерам и гостям с проповедью, разъяснил духовную ценность праздника Крещения.

Первым с молитвой в крещенскую воду окунулся сам священнослужитель, а за ним – представители командования военной базы. В течение суток военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, жители военных городков военного гарнизона приходили к крещенской воде, погружались в нее, зажигали свечи и набирали воду с собой.

Завершился праздник Крещения Господня спортивными мероприятиями для военнослужащих и членов их семей. На территории российской военной базы были организованы традиционные русские игры и спортивные забавы.

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