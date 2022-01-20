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20.01.2022 (06:00)

Сборы гранатометчиков ВВО стартовали в шести регионах Дальнего Востока

На  полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Половина занятий будет проведена в темное время суток с применением приборов ночного видения. Завершатся сборы соревнованием на точность поражения мишеней.

На практическом этапе занятий военнослужащие  научатся вести разведку, определять виды целей и расстояние до них, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальной дальности гранатами.

Особое внимание на сборах уделят обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчетов во взаимодействии со снайперами.

В сборах принимают участие  более 2 тысяч военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные сборы , Восточный военный округ
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