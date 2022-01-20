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20.01.2022 (05:30)

В праздник «Крещение Господне» военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в божественной литургии

В день Крещения Господня военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили храм Святителя Николая, в котором состоялась божественная литургия.

Праздничную службу провёл помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими протоиерей отец Максим. Божественную литургию также посетили члены семей военнослужащих армейского корпуса ВВО.

Многие из участников праздничной службы посетили данный храм впервые, поэтому отец Максим рассказал ребятам об этом святом месте, а также о важности православия в жизни каждого человека.

После завершения божественной литургии протоиерей отец Максим помолился за здоровье военнослужащих и их семей, храбрости духа и стойкости при выполнении ратного дела.

В этот святой день праздничные мероприятия состоялись во всех православных храмах Сахалинской области, которые посетили военнослужащие армейского корпуса ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Религия
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