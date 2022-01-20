20.01.2022 (05:15)
Половина военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли ревакцинацию
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, продолжается плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала.
Процедура проводится отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак» в медицинских пунктах соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии ВВО.
Повторную иммунизацию уже прошли порядка 50 процентов военнослужащих и представителей гражданского персонала. В данную категорию вошли люди, прошедшие полный курс вакцинации.
Перед постановкой прививки проводится предварительный медицинский осмотр личного состава на наличие противопоказаний к препарату, а после введения препарата все военнослужащие в течение получаса находятся под наблюдением врачей.
Ревакцинация проходит, как и на территории военного госпиталя в Уссурийске, так и в медицинских пунктах соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии ВВО с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.