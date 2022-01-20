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20.01.2022 (05:15)

Половина военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли ревакцинацию

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, продолжается плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала.

Процедура проводится отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак» в  медицинских пунктах соединений и воинских частей  Приморской общевойсковой армии ВВО.

Повторную иммунизацию уже прошли  порядка 50 процентов военнослужащих и представителей гражданского персонала. В данную категорию вошли люди, прошедшие полный курс вакцинации.

Перед постановкой прививки проводится предварительный медицинский осмотр личного состава на наличие противопоказаний к препарату, а после введения препарата все военнослужащие в течение получаса находятся под наблюдением врачей.

Ревакцинация проходит, как и на территории военного госпиталя в Уссурийске, так и в медицинских пунктах соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии ВВО с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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