20.01.2022 (04:45)

Снайперы ВВО выполнили упражнения стрельб в сложных климатических условиях Забайкалья

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на полигоне «Борзя-Новая» в рамках боевой подготовки выполнили упражнения стрельб в сложных климатических условиях Забайкалья.

В ходе мероприятия военнослужащие улучшили навыки стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дальности до 1 тыс. метров при температуре окружающего воздуха около минус 35 градусов.

Особое внимание при выполнении огневых задач уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД на дистанциях от 300 до 1200 метров, в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

Снайперы отработали навыки скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, выбора и оборудования позиции, использования различных приборов наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня.

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