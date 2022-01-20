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20.01.2022 (04:30)

Пилоты военно-транспортной авиации ВВО совершили ночные полеты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае экипажи военно-транспортных самолетов Ан-26 и Ан-12 осуществили учебно-тренировочные полеты в тёмное время суток.

Экипажи отработали взлет и посадку, полет по заданному маршруту, а также взаимодействие с группой руководства полетами, выполнявшей задачу их корректировки.

Подобные ночные полеты проводятся с целью поддержания высокого уровня подготовки лётного состава, совершенствования навыков у молодых лётчиков и подготовки к полетам в любое время суток на любых аэродромах.

Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Восточный военный округ
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