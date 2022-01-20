20.01.2022 (04:00)

Военные инженеры ВВО в Бурятии применили робот «Уран-6» в ходе тактико-специального учения

Военнослужащие недавно сформированного отдельного инженерно-саперного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) применили новый робототехнический комплекс «Уран-6» на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.

Комплекс был задействован в рамках тактико-специального учения (ТСУ) на полигоне, имитирующем населенный пункт.

Военнослужащие ВВО провели инженерную разведку местности, после чего инженерно-штурмовые и разведывательные подразделения в новых костюмах защиты ОВР-2-02 провели сплошную очистку местности с применением роботизированного комплекса «Уран-6».

Робототехнический комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Он может управляться дистанционно на расстоянии до 1 км. Комплекс оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех кг тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.

Всего к учению привлекалось более 100 военнослужащих ВВО, было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе машины разграждения ИМР-2, современная инженерная электростанция ЭД-30 АИ.

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