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19.01.2022 (23:45)

Водолазы Северного флота оттачивают профессиональное мастерство для участия в конкурсе «Глубина» АРМИ-2022

Водолазы Северного флота приступили к флотскому этапу конкурса профессионального мастерства «Глубина» Армейских международных игр – 2022. Тренировки проходят на учебно-материальной базе управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. В них принимают участие лучшие военнослужащие трёх аварийно-спасательных отрядов -  из Североморска, Северодвинска и Полярного.

В этом году конкурс имеет большую направленность на выполнение подводно-технических работ. Водолазы отточат свои умения в поиске и обследование затонувших объектов, проведении сварки и резке металла, сборке конструкций под водой.

Тренировки проходят в Кольском заливе с рейдового водолазного катера «Иван Швец». Работы водолазы выполняют на глубине около 10 метров. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

По оценке тренера команды - главного водолазного специалиста спасательного отряда Северного флота капитана 3 ранга Алексея Беляева – уровень подготовки участников конкурса «Глубина» от Северного флота позволяет рассчитывать на хорошее выступление североморцев на грядущих соревнованиях.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Водолазы
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