20.01.2022 (02:00)

Подразделения РХБ защиты Балтийского флота проводят ежедневную обработку соединений и воинских частей

На территории Калининградской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Балтийского флота ежедневно проводят специальную обработку соединений и воинских частей объединения.

Обработку проводят, применяя многофункциональные авторазливочные станции АРС-14 и АРС-14КМ, позволяющие производить дезинфекцию специальными химическими растворами. В первую очередь военнослужащие РХБ защиты проводят обработку мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, таких как контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальные расположения.

Во всех соединениях и воинских частях армейского корпуса ведется ежедневная профилактическая работа по противодействию распространению вирусных заболеваний силами и средствами подразделений РХБ защиты.

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