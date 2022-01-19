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19.01.2022 (23:30)

Военнослужащие Тверского соединения ВТА приняли участие в праздновании Крещения Господня

Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации приняли участие в мероприятиях по празднованию Крещения Господня.

На торжественном построении личного состава командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех верующих с этим светлым праздником.

Также для военнослужащих по призыву были проведены в клубах воинских частей открытые занятия на тему одного из главных христианских праздников.

В храме Рождества Христова верующие военнослужащие приняли участие в праздничном богослужении в честь Крещения Господня. Настоятель храма, помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими протоирей Дмитрий Шкапенко рассказал об истории появления святого праздника. После чего протоирей провел праздничный молебен и окропил военнослужащих святой крещенской водой.

В праздновании Крещения приняли участие семьи военнослужащих с детьми и гражданский персонал.

В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы. Это один из самых почитаемых праздников среди православных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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