19.01.2022 (22:30)

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе стали победителями и призерами конкурса «Инженеры и изобретатели»

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе стали победителями и призерами по итогам конкурса «Инженеры и изобретатели» среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, проводимого по плану основных мероприятий Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации под эгидой Главного командования Военно-Морского флота.

Научно-образовательный центр (далее - НОЦ, Центр) Севастопольского ПКУ на Конкурсе был представлен пятью проектными работами в трёх номинациях трёх возрастных категорий.

В упорной борьбе интеллектов воспитанники Научно-образовательного центра филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) стали победителями и заняли призовые места в номинации «Робототехника» с проектом «Применение беспилотных летательных аппаратов для освещения надводной обстановки и выдачи целеуказания подводным лодкам» и номинации «3D-моделирование и прототипирование» с проектом «Создание 3D-модели маяка «Кадетский ориентир».

Методистами Центра филиала НВМУ задана очень высокая планка качества подготовки воспитанников к участию в подобных конкурсах. И как доказательство тому - второй год подряд воспитанники НОЦ являются победителями престижнейшего конкурса «Инженеры и изобретатели».

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