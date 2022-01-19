19.01.2022 (23:00)

Более трехсот православных моряков Каспийской флотилии отпраздновали Крещение Господня омовением в водах Каспийского моря

Православные военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Каспийского моря.

В крещенских купаниях приняли участие более трёхсот военнослужащих, членов их семей, а также гражданских сотрудников КФл.

Священнослужитель Махачкалинской епархии иеромонах отец Иоанн провёл молебен, посвящённый Крещению Господнему, после чего все желающие смогли зайти в море. Вместе с личным составом объединения окунулся в крещенскую купель командующий КФл контр-адмирал Александр Пешков.

«Крещение – это особое таинство и очищение. Такие купания помогают зарядиться силой на весь предстоящий год», – пояснил командующий КФл.

Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников купаний место захода в море было оборудовано сходным трапом и помостами. Были развёрнуты палатки для переодевания и места для обогрева с горячим чаем.

Каждый заход в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие окунувшихся в ледяную воде. Также у берега дежурили водолазы отряда противодиверсионных сил и средств КФл.

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