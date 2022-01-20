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20.01.2022 (00:00)

Психологи ЦВО пройдут переподготовку на базе Военного духовно-просветительского центра Минобороны России

Психологи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к прохождению профессиональной переподготовки по военной психологии на базе Военного духовно-просветительского центра Министерства обороны Российской Федерации.

Вместе с коллегами из других военных округов в течение двух месяцев специалисты будут осваивать программу, направленную на получение профессионально важных качеств и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Помимо интенсивного усвоения актуальной теоретической базы и выработки практических навыков, психологам предстоит пройти учебные программы, направленные на освоение задач психологического сопровождения личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Не стоит забывать, что дополнительное образование становится мощным инструментом для достижения успеха не только в профессиональной деятельности, но и в личностном росте.

В соответствии с приказом Министра обороны России от 4 марта 2021 г. № 130 «Об утверждении Положения о психологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации» должности психологической службы Вооруженных Сил комплектуются специалистами с высшим психологическим образованием с квалификацией «психолог» или «клинический психолог». Для тех, кто хочет продолжать службу и трудовую деятельность в рядах Вооруженных Сил, в 2021 году была организована реализация специальной программы дополнительного профессионального образования по профессиональной переподготовке. Программа предназначена как для военнослужащих, так и для лиц гражданского персонала. В связи с высокой востребованностью в 2022–2023 учебном году количество учебных групп будет увеличено до четырех в год, а это значит, что ежегодно более 80 специалистов будут получать диплом о профессиональной переподготовке по специальности «психология».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Психологи
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