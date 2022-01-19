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19.01.2022 (22:00)

Курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого проходят войсковую стажировку

Более 400 курсантов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходят войсковую стажировку в соединениях и воинских частях РВСН.

Стажировка проводится с целью приобретения и совершенствования будущими офицерами практических навыков при работе на агрегатах и аппаратуре управления и связи по выбранным специальностям.

Под руководством опытных офицеров из числа профессорско-преподавательского состава филиала академии, а также офицеров соединений и воинских частей РВСН курсанты получат практические навыки в выполнении обязанностей командиров подразделений и номеров расчетов, начальников дежурных смен.

По завершении стажировки курсантам в соответствии с требованиями руководящих документов по организации войсковой практики будут выставлены оценки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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