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19.01.2022 (21:30)

С военнослужащими спецподразделений РВСН под Новосибирском проведено тактическое учение по противодействию диверсионным группам

Фото Видео

В Новосибирском ракетном соединении завершился сбор с должностными лицами РВСН по противодействию терроризму с проведением тактического учения.

Военнослужащие подразделений специального назначения Ракетных войск стратегического назначения отработали поиск и ликвидацию условных диверсионных групп, проникших на территорию военного городка с целью проведения диверсий с блокированием административных зданий.

Противодиверсионные подразделения были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту сбора, а затем — к объектам выполнения задач.

Для оценки тактической обстановки и сил условных диверсантов привлекались вертолеты армейской авиации и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, применялись боевые противодиверсионные машины.

Всего к тактическому учению привлекалось свыше 800 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка , Антитеррор
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