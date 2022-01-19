19.01.2022 (21:30)

С военнослужащими спецподразделений РВСН под Новосибирском проведено тактическое учение по противодействию диверсионным группам



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С военнослужащими спецподразделений РВСН под Новосибирском проведено тактическое учение по противодействию диверсионным группам

В Новосибирском ракетном соединении завершился сбор с должностными лицами РВСН по противодействию терроризму с проведением тактического учения.

Военнослужащие подразделений специального назначения Ракетных войск стратегического назначения отработали поиск и ликвидацию условных диверсионных групп, проникших на территорию военного городка с целью проведения диверсий с блокированием административных зданий.

Противодиверсионные подразделения были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту сбора, а затем — к объектам выполнения задач.

Для оценки тактической обстановки и сил условных диверсантов привлекались вертолеты армейской авиации и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, применялись боевые противодиверсионные машины.

Всего к тактическому учению привлекалось свыше 800 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице