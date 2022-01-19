19.01.2022 (21:30)
С военнослужащими спецподразделений РВСН под Новосибирском проведено тактическое учение по противодействию диверсионным группам
В Новосибирском ракетном соединении завершился сбор с должностными лицами РВСН по противодействию терроризму с проведением тактического учения.
Военнослужащие подразделений специального назначения Ракетных войск стратегического назначения отработали поиск и ликвидацию условных диверсионных групп, проникших на территорию военного городка с целью проведения диверсий с блокированием административных зданий.
Противодиверсионные подразделения были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту сбора, а затем — к объектам выполнения задач.
Для оценки тактической обстановки и сил условных диверсантов привлекались вертолеты армейской авиации и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, применялись боевые противодиверсионные машины.
Всего к тактическому учению привлекалось свыше 800 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.