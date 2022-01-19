19.01.2022 (21:00)

Военные психологи ЗВО окажут помощь участникам АрМИ-2022 в подготовке к отборочным этапам состязаний

Специалисты-психологи соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению мероприятий по психологическому сопровождению военнослужащих, задействованных в подготовке к участию в Армейских международных играх–2022.

В ходе подготовительного этапа военные психологи проведут оценку готовности военнослужащих к участию в отборочных этапах состязаний и окажут помощь командному составу подразделений в формировании необходимого уровня сплоченности коллективов для успешной подготовки к соревнованиям.

В рамках отборочных этапов, проводимых на базе полигонов соединений и воинских частей военного округа, психологи будут осуществлять непрерывный мониторинг психологического состояния участников, внедрять элементы психологической подготовки в процесс обучения военнослужащих для формирования профессионально важных качеств, необходимых в экстремальных условиях состязаний.

Кроме того, в подготовке команд примут участие специалисты-психологи соединений железнодорожных войск ЗВО, личному составу которых впервые предстоит состязаться в конкурсах со специалистами транспортировки боеприпасов «Стальная магистраль» и «Специальный рывок».

Армейские международные игры–2022 пройдут в период с 13 по 27 августа.

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