20.01.2022 (05:00)
Вертолётчики ЗВО в Санкт-Петербурге провели полеты в сложных метеорологических условиях
В Санкт-Петербурге в отдельном вертолетном полку Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) прошли учебно-тренировочные полёты.
Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, Ми-24 и ударных Ми-28 «Ночной охотник» отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования: полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселированным двигателем, а также манёвры ухода от средств поражения.
Кроме того, во время полётов отрабатывалось взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте.
В ходе учебно-тренировочных полетов, совершено более 40 взлетов и посадок воздушных судов.
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