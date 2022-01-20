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20.01.2022 (05:00)

Вертолётчики ЗВО в Санкт-Петербурге провели полеты в сложных метеорологических условиях

В Санкт-Петербурге в отдельном вертолетном полку Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) прошли учебно-тренировочные полёты.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, Ми-24 и ударных Ми-28 «Ночной охотник» отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования: полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселированным двигателем, а также манёвры ухода от средств поражения.

Кроме того, во время полётов отрабатывалось взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте.

В ходе учебно-тренировочных полетов, совершено более 40 взлетов и посадок воздушных судов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Западный военный округ
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