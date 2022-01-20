20.01.2022 (01:00)

Более 1,5 тыс. военнослужащих Ивановского соединения ВДВ совершили прыжки с парашютом под Костромой в ходе первого в наступившем году десантировании личного состава

На аэродроме Иваново-Северный в Ивановской области и площадке приземления «Будихино» в Костромской области состоялось первое в 2022 году массовое десантирование личного состава Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД.

Взлет трех самолетов Ил-76МД был осуществлен с аэродрома Иваново-Северный, после чего, преодолев более 80 км, личный состав соединения десантировался в полной экипировке с оружием и снаряжением на площадку приземления «Будихино» в Костромской области.

Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров, с интервалом отделения 0,7 секунды в два прохода.

После приземления личный состав отработал тактические нормативы по захвату и уничтожению объектов условного противника.

Всего за прошедшие сутки было десантировано более 1,5 тыс. военнослужащих соединения, а три самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России осуществили 15 подъемов с аэродрома для десантирования.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице