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19.01.2022 (20:45)

В Новосибирском высшем военном командном училище отметили Крещение Господне

В православном храме в честь благоверного князя Дмитрия Донского, расположенном на территории Новосибирского высшего военного командного училища, помощником начальника училища по работе с верующими военнослужащими протоиереем Виктором Гужва в присутствии военнослужащих и гражданского персонала была освящена вода, которую раздали в подразделения.

В вечернее время офицеры, курсанты и члены семей военнослужащих провели обряд омовения в купели. Данное мероприятие в училище является традиционным и вызывает массу положительных эмоций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование , Религия
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