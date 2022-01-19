19.01.2022 (20:45)
В Новосибирском высшем военном командном училище отметили Крещение Господне
В православном храме в честь благоверного князя Дмитрия Донского, расположенном на территории Новосибирского высшего военного командного училища, помощником начальника училища по работе с верующими военнослужащими протоиереем Виктором Гужва в присутствии военнослужащих и гражданского персонала была освящена вода, которую раздали в подразделения.
В вечернее время офицеры, курсанты и члены семей военнослужащих провели обряд омовения в купели. Данное мероприятие в училище является традиционным и вызывает массу положительных эмоций.
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