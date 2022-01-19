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19.01.2022 (20:30)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполняли стрельбы из стрелкового оружия на полигонах в Калининградской области

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота в рамках плановых занятий по огневой подготовке выполняли стрельбы из стрелкового оружия на полигонах в Калининградской области.

На занятиях офицеры и прапорщики соединений и воинских частей выполняли упражнения стрельб из пистолета Макарова, а военнослужащие по призыву и контракту, проходящие службу на должностях рядовых и сержантов, стреляли из автоматов и пулеметов Калашникова.

Кроме того, в ходе занятий по огневой подготовке с военнослужащими армейского корпуса Балтийского флота проводились тренировки в однообразии прицеливания, были выполнены нормативы по неполной разборке и сборке автомата, скрытому перемещению к огневому рубежу, заряжанию магазина учебными патронами.

Всего на мероприятие боевой подготовки привлекалось около 1000 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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