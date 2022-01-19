19.01.2022 (20:15)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполняют учебные стрельбы на полигоне в Калининградской области

Военнослужащие танкового подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области выполняют плановые стрельбы.

В рамках учения экипажи танков ведут огонь штатным снарядом из 125-мм орудий танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся целям, а также отрабатывают огневые задачи из зенитного пулемёта НСВТ по наземным и низколетящим воздушным целям.

Стрельба выполняется на различных дистанциях по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие противника. По действующим нормативам дальность до мишеней составляет до 1,7 тыс. метров, дистанция ведения огня на танковой директрисе в движении — 700 метров.

В ходе практических стрельб военнослужащие отрабатывают задачи в рамках этапа слаживания экипажей боевых машин. Впереди — боевое слаживание взводов и рот. Стрельбы на полигоне выполняются как в светлое, так и в темное время суток.

В ходе занятий танкисты также отрабатывают нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

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